С самого популярного пляжа вывезли 30 тонн мусора

Пляж популярного курорта Кута на западе индонезийского острова Бали после шторма 1 января оказался практически полностью покрыт пластиком. Чтобы очистить этот и соседние пляжи, растянувшиеся на 15 километров, правительству пришлось привлечь полицию и военных.

Meduza пишет, что в общей сложности они вывезли более 30 тонн мусора, из которых две трети составили пластиковые отходы.

Индонезия, которой принадлежит курортный остров, — один из мировых лидеров по пластиковому мусору: ежегодно в реки и в океан там сбрасывается до 200 тысяч тонн пластика. В зимние месяцы из-за господствующих ветров, которые дуют со стороны Явы — самого населенного острова Индонезии, западное побережье Бали регулярно оказывается захламлено мусором.