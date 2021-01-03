Израиль может купить у США еще одну эскадрилью F-35

Израилю необходимо приобрести у США еще одну эскадрилью истребителей F-35, заявил министр обороны Государства Израиль Бени Ганц.

«Без сомнения, нам нужно расширить наш парк F-35. У нас сейчас две эскадрильи, думаю, мы их расширим. Об этом я просил американцев… Если бы это было только мое решение, я бы купил еще одну эскадрилью F-35, а затем посмотрел бы, что делать с остатком – купить еще F-35 или перейти на F-15. Здесь есть профессиональные соображения, которые я не буду подробно описывать», – передает слова министра РИА Новости.

Израиль пока единственная страна на Ближнем Востоке, имеющая истребители F-35. Он также первым в мире применил эти самолеты в бою.