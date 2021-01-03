Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу, и пообещал, что еврейское государство не допустит создания ядерного оружия Ираном, передает РИА Новости.
Ранее в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо.
"Решение Ирана продолжать нарушать взятые на себя обязательства, повышать уровень обогащения и развивать промышленные мощности для подземного обогащения урана нельзя объяснить ничем иным, кроме дальнейшей реализации его намерения развивать военную ядерную программу. Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие", - написал Нетаньяху в своем официальном аккаунте в Twitter.