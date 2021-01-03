Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работы по назначению соответствующих социальных выплат членам семей шехидов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения, Фонд назначил выплаты по социальному обеспечению - ежемесячную пенсию президента членам семей шехидов в Ленкоранском районе в селе Урга полковник-лейтенанту Мехману Ширванову, в Масаллинском районе - Мураду Нефесову и в селе Насими Билясуварского района - Сейрану Велиеву.

Заместитель председателя Фонда Мятин Аскярли в ходе встреч проинформировал об этом родственников погибших военнослужащих, вручил им пенсионные карты и удостоверения «Члена семьи шехида».

Их вниманию были представлены меры социальной поддержки семей шехидов.

Было изучено социальное положение семей шехидов и сделаны соответствующие записи, чтобы члены семей могли быть охвачены соответствующими мерами поддержки в направлении трудоустройства и самозанятости в будущем.

Директор центра ДОСТ №1 Эльвин Байрамов встретился с семьей шехида Алахверди Алахвердиева. Он предоставил членам семьи погибшего – Али Алахвердиеву и Эльяне Алахвердиевой пенсионные карты и дал информацию о предусмотренной помощи в социальной поддержке семей шехидов.