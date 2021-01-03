ВМС Украины закупят турецкие ударные беспилотники
В наступившем году Украина собирается закупить турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Об этом сообщил журналистам командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
По словам украинского контр-адмирала, ударные БПЛА будут следить за ситуацией в Черноморской и Азовской операционных зонах, передает Anadolu.
Планируется также пополнение флота ВМС Украины за счет корветов турецкого производства.
«Строительство корветов начнется на турецкой верфи, после чего их будут достраивать в Украине», - добавил Неижпапа.