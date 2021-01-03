Война Америке, выгода Китаю актуальный комментарий
Иракская государственная компания SOMO, торгующая нефтью, объявила о достижении соглашения с компанией из Китая, которое предполагает поставки нефти с предоплатой.
Проще говоря, Ирак получил от Китая займ в размере двух миллиардов долларов, а нефть здесь выступает как обеспечение по кредиту. Картина будет неполной без еще нескольких широких мазков, отражающих политику Пекина на Ближнем Востоке.
Та «китайская компания», о которой говорят в СМИ, – это ZhenHua Oil Co, дочерняя компания крупнейшего государственного оборонного подрядчика Китая Norinco. То есть сделку, по сути, провернул один из гигантов китайского военно-промышленного комплекса. Это первое.
Второе. «Конкуренция развернулась между двумя европейскими и китайской компаниями, и китайская компания победила», - сообщил публике Алаа Аль-Ясири, генеральный менеджер SOMO.
Совершенно понятно, что подобная сделка не могла произойти без санкции с самого верха, то есть – без участия премьера Ирака господина Аль Казими, имеющего британское гражданство, с 2016 по 2020 годы возглавлявшего Иракскую национальную разведывательную службу. И, как поговаривают, устраивающего Тегеран в качестве премьера страны, на которую иранское руководство имеет особые виды.
И вот этот человек, живущий в состоянии между «молотом» - иранскими прокси в Ираке и «наковальней» - американским присутствием в стране, отдает уникальный нефтяной контракт… оборонному подрядчику Пекина. Интересный поворот, не так ли?
Причем, и это еще одна уникальность контракта, по его условиям Ирак предоставил ZhenHua Oil Co свободу выбирать пункт назначения поставок и день отгрузки – хотя, как правило, покупка ближневосточной нефти подразумевает жесткие ограничения возможности перепродажи.
«Ирак оказался в одном из наиболее уязвимых положений среди нефтедобывающих стран, по которым ударило падение цен», - сообщает вездесущий Bloomberg. Экономика страны в прошлом году должна была сократиться на 11%, указывает агентство со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда. Власти Ирака в декабре снизили стоимость иракского динара по отношению к доллару почти на 20%, что стало первым подобным действием с 2003 года, когда в страну вторглись войска США.
В этой сложной для Багдада ситуации на помощь ему пришли не Вашингтон и Тегеран, а Пекин. Причем Ирак для Китая – это не только нефть, но и инвестиции в цементные заводы, электростанции и водоочистные сооружения. Пока США и Иран оспаривают друг у друга контроль на Багдадом – китайцы спокойно и неторопливо, избегая публичной шумихи, буквально «под шорох ресниц» расширяют свое присутствие в этой стране.
И не только потому как совсем недавно та же ZhenHua Oil Co – что в переводе на русский означает, кстати, «Динамика Китая» - приобрела 4-процентную долю в Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Сколько мрачных предсказаний было сделано на днях в связи с годовщиной гибели генерала Касема Сулеймани, вплоть до самых апокалиптических, война, дескать, неизбежна.
«Вы там воюйте за контроль над Ираком, меряйтесь статусами и размерами влияния, - с лукавым прищуром смотрят на ситуацию из Пекина. – Ну а мы, оставаясь нейтральными, потихоньку соберем здесь все самое вкусное». Что в Вашингтоне, что в Тегеране разрабатывают стратегии сдерживания противной стороны и сохранения собственного контроля над Багдадом. А между тем еще в конце 2019 года стало известно о том, что Ирак стал участником глобальной китайской стратегической инициативы «Пояс и Путь».
И уже как о почти свершившемся событии ходят в Багдаде слухи о том, что другая китайская государственная нефтяная компания - China National Petroleum Corporation может попытаться выкупить долю американской MNC Exxon Mobil в нефтяном месторождении Западная Курна-1, что еще больше укрепит позиции Китая в Ираке. И, соответственно, расширит влияние Пекина на Ближнем Востоке.
Древнекитайская стратагема номер 9: «Сидя на горе, наблюдать за борьбой тигров, а потом взять все от обоих» в исполнении Пекина на Ближнем Востоке прекрасно действует и сегодня…