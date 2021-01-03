Лукашенко: «Беларусь должна сохранить свой суверинитет»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранить суверенитет страны в непростых для нее условиях. Об этом он сказал в ходе встречи с генеральным прокурором Андреем Шведом, передает агентство БелТА.

«2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет», - сказал белорусский лидер.

Глава государства также напомнил, что еще до президентских выборов (9 августа 2020 года) он выразил мнение, что на фоне пандемии коронавируса «крупные игроки на мировой арене начнут делить мир».

«Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической. Это надо было ожидать, она никогда и не была медицинской проблемой», - сказал Лукашенко, отметив, что это надо учитывать, чтобы Белоруссии «не попасть в жернова» и не быть переломленной за предстоящий год.