Футболист "Галатасарая" может потерять зрение

Самое плохое то, что он может потерять способность видеть. Взрывчатка рванула прямо в руках у футболиста, отмечавшего наступление 2021 года.

Новогодняя ночь не везде была спокойной и безопасной. Не повезло футболисту сборной Норвегии и турецкого клуба «Галатасарай» Омару Элабделлауи. Он пострадал в результате запуска фейерверка и попал в больницу. Как сообщила газета «Хурриет», спортсмен получил повреждения ладони и лица.

Событие отозвалось громким эхом среди болельщиков команды «Галатасарай». Руководство команды тут же выступило в обращением к фанам, успокаивая, что ему «не грозит смерть».

Сопровождая пострадавшего после произошедшего несчастья, с Омаром в больницу отправились вице-президент клуба Абдуррахим Альбайрак, тренер Фатих Керим и капитан команды Арда Туран.

«Омар Элабделлауи попал в больницу после инцидента в своем доме. Он получил ожоги лица и повреждение глаза, которое тщательно обследуется, - написано в сообщении клуба. - Больше информации мы дадим в свое время, но наш спортсмен в сознании, а повреждения не угрожают его жизни».

Однако врачи опасаются, что он может потерять зрение, и делается все, чтобы норвежец как можно меньше пострадал в результате произошедшего.

Омар Элабделлауи — заметный футболист: 49 раз он призывался и выступал под знаменами сборной Норвегии. В своей карьере профессионал также играл за такие клубы, как Manchester City, Feyenoord Rotterdam, Olympiakos Pireus, Hull City. С августа прошлого года Омар играет за «Галатасарай» из Стамбула.

Доктор Ведат Кайя уже прокомментировал состояние пострадавшего игрока «Галатасарая»:

«Пока что все идет хорошо. У футболиста наблюдается некоторое улучшение зрения, особенно левого глаза. Правый глаз тоже выздоравливает». Его цитирует Goal.com.