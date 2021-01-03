Отдел международной информации 17:47

Развитие городского транспорта продолжает идти в сторону экологичности и экономичности. Помимо традиционных трамваев, троллейбусов, автобусов и микроавтобусов возникают казавшиеся канувшими в небытие виды перевозок на сравнительно короткие расстояния. Британская компания Ultra Light Rail Partners, занимающаяся производством железнодорожных вагонов и составов, представила проект рельсобуса под названием BioUltra. Согласно планам разработчика, он сможет перевозить до 120 пассажиров со скоростью 80 километров в час. Состав длиной в 20 метров будет заправляться биометаном, произведенным из отходов и отбросов, биометан - превращаться в электроэнергию, а ею, в свою очередь, будут заряжаться аккумуляторы и двигатели рельсобуса. Таким образом, этот вид транспорта не будет выбрасывать загрязняющую воздух двуокись азота, а, наоборот, будет извлекать ее из окружающей среды. По заверениям производителя, именно биометан в настоящий момент является наиболее благоприятным горючим для атмсоферы.

Уже несколько месяцев назад фирма Ultra Light Rail Partners построила первый прототип рельсобуса. Его длина составила 10 метров, в салоне размещено 60 мест для пассажиров. Масса транспортного средства составила 10 тонн. В новом проекте все размеры удвоены. Проявил заинтересованность проектом британский правительственный грант Innovate UK, откуда разработчики получили 350 тысяч фунтов стерлингов. В окончательной версии новинки, которая создается в данный момент, будут смонтированы баки для горючего, емкость которых позволит рельсобусу проехать ни много ни мало 3 тысячи километров с момента первой до следующей заправки. Представитель производителя сказал, что фирма чутко среагировала на пока еще господствующую сейчас в мире ситуацию с пандемией. Он сообщил, что рельсобус BioUltra будет оборудован ультрафиолетовыми лампами, поверхность его покрыта медью, а салон оснащен эффективной системой очистки воздуха. И все-таки, что же такое рельсобусы? Они впервые появились в городах мира с бурным развитием моторизации, придя на замену автобусам на прорезиненных колесах, со своими стальными железнодорожными колесами с ободом.