Новинка из Британии: рельсобус на биометане наш обзор
Развитие городского транспорта продолжает идти в сторону экологичности и экономичности. Помимо традиционных трамваев, троллейбусов, автобусов и микроавтобусов возникают казавшиеся канувшими в небытие виды перевозок на сравнительно короткие расстояния.
Британская компания Ultra Light Rail Partners, занимающаяся производством железнодорожных вагонов и составов, представила проект рельсобуса под названием BioUltra. Согласно планам разработчика, он сможет перевозить до 120 пассажиров со скоростью 80 километров в час.
Состав длиной в 20 метров будет заправляться биометаном, произведенным из отходов и отбросов, биометан - превращаться в электроэнергию, а ею, в свою очередь, будут заряжаться аккумуляторы и двигатели рельсобуса. Таким образом, этот вид транспорта не будет выбрасывать загрязняющую воздух двуокись азота, а, наоборот, будет извлекать ее из окружающей среды. По заверениям производителя, именно биометан в настоящий момент является наиболее благоприятным горючим для атмсоферы.
Уже несколько месяцев назад фирма Ultra Light Rail Partners построила первый прототип рельсобуса. Его длина составила 10 метров, в салоне размещено 60 мест для пассажиров. Масса транспортного средства составила 10 тонн. В новом проекте все размеры удвоены. Проявил заинтересованность проектом британский правительственный грант Innovate UK, откуда разработчики получили 350 тысяч фунтов стерлингов.
В окончательной версии новинки, которая создается в данный момент, будут смонтированы баки для горючего, емкость которых позволит рельсобусу проехать ни много ни мало 3 тысячи километров с момента первой до следующей заправки.
Представитель производителя сказал, что фирма чутко среагировала на пока еще господствующую сейчас в мире ситуацию с пандемией. Он сообщил, что рельсобус BioUltra будет оборудован ультрафиолетовыми лампами, поверхность его покрыта медью, а салон оснащен эффективной системой очистки воздуха.
И все-таки, что же такое рельсобусы? Они впервые появились в городах мира с бурным развитием моторизации, придя на замену автобусам на прорезиненных колесах, со своими стальными железнодорожными колесами с ободом.
Однако эта конструкция не оправдала себя из-за низкого уровня эксплуатационных возможностей и безопасности. Но все же в период между двумя мировыми войнами выпускались двухосные спальные вагоны рельсобусов на более массивной раме, которые стали популярными. Вторая мировая разрушила весь привычный миропорядок, в том числе транспортные системы государств Европы.
К теме производства рельсобусов в мире вернулись в 50-е годы ХХ века. Массовая моторизация жизни потребовала дешевых и конкурентоспособных видов передвижения местных жителей на внутренних железных дорогах.
И во многих странах Европы были выпущены сотни и тысячи небольших удобных пассажирских составов с сидячими местами. Известны популярные марки двухвагонных рельсобусов, которые еще можно увидеть на железнодорожных путях в Германии, Чехии, Словакии, Польши.
Но уже с начала 90-х годов прошлого века рельсобусы становились все менее актуальными в связи с большой потребностью перевозки потоков пассажиров. Развитие региональных железных дорог, переполненность вагонов, необходимость соблюдения высоких стандартов затормозили развитие рельсобусов, как удобного и недорогого вида транспорта. Потому они и были почти вытеснены с рынка большими составами крупногабаритных железнодорожных вагонов с небольшим обслуживающим персоналом.
Тем не менее, ситуация в мире с экологией, необходимость диверсификации транспортных сетей все же берут свое. И британская разработка, похоже, все-таки докажет актуальность экологически нейтрального и дешевого вида местного транспорта - рельсобуса.