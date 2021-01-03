Вирус-мутант уже и в Грузии

Новый так называемый британский штамм коронавируса подтвердился в Грузии. Об этом журналистам на пресс-конференции в Минздраве заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, передает грузинский первый канал.

По его словам, три образца были исследованы на новый штамм, два из которых получили отрицательный ответ, в третьем случае был подтвержден новый штамм. Зараженный — пациент старше 50 лет, чувствует себя хорошо и находится в изоляции.

По словам Пааты Имнадзе, инфицированный новым штаммом не был в Великобритании, однако Имнадзе не уточнил, в какую страну он путешествовал.