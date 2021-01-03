Иран объяснил задержание южнокорейского судна

Иранские военные задержали южнокорейское судно в Персидском заливе из-за загрязнения воды нефтью, сообщает информагентство Fars.

Ранее британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) заявила, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно, агентство Ассошиэйтед Пресс уточнило, что речь идет о южнокорейском танкере Hankuk Chemi, который следовал в ОАЭ. Представитель Пятого флота США коммандер Ребекка Ребарич заявила, что американские военные следят за ситуацией.

В свою очередь агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник отмечает, что судно перевозило 7,2 тысячи тонн этанола и направлялось из порта Эль-Джубайль в Саудовской Аравии в Южную Корею. Экипаж судна состоит из граждан Мьянмы, Вьетнама, Кореи и Индонезии.

Они задержаны, а само судно пришвартовано в иранском портовом городе Бендер-Аббас.

Дело направлено в судебные органы Ирана.