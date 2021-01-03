Украине предсказали дефолт

Украина не смогла урезать свои расходы в условиях падения экономики и может столкнуться с дефолтом. Подобное развитие событий предсказал бывший министр экономики страны Виктор Суслов в беседе с изданием «Главред».

«Украина шаг за шагом движется к дефолту, не желая урезать бюджет, расходы на чиновников и многочисленных членов набсоветов», — заявил эксперт.

Он напомнил, что ранее власти страны приняли бюджет на 2021 год с дефицитом в 5,5 процента ВВП, что значительно превышает международные нормы, установленные на уровне 3 процентов. При этом значительную часть доходов в нынешнем году Украине придется направлять на обслуживание внешних долгов — в настоящее время на это уходит до трети всех бюджетных доходов.