Теймур Раджабов поблагодарил Ильхама Алиева: «Самую большую победу Азербайджан одержал под вашим руководством»

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за поздравления в связи с победой на турнире Airthings Masters, в финале которого наш шахматист уверенно обыграл армянина Левона Ароняна.

«Это большая честь для меня, - приводит слова Раджабова пресс-служба Федерации шахмат Азербайджана. – Данную победу считаю успехом азербайджанских шахмат и нашего спорта в целом».

Теймур отметил, что он всегда чувствовал поддержку государства, и созданные условия позволяют бороться за победу на всех соревнованиях.

«Я, как профессиональный шахматист, стараюсь на всех турнирах достойно представлять свою Родину. Я провел очень напряженные партии и рад, что в итоге эта победа записана в актив Азербайджана.

Но, господин Президент, самая большая победа в истории нашей страны была одержана в 2020 году под Вашим руководством! Эту победу одержала Азербайджанская армия! Спустя 30 лет наши оккупированные территории были освобождены от захватчиков. Эта историческая победа была добыта благодаря Вашей решительности, мудрому руководству и национальному единству.

Я глубоко признателен Вам и победоносной Азербайджанской армии за то, что вы подарили нашему народу радость победы. Хочу особо подчеркнуть, что эта победа придаст сил нам, шахматистам, во время будущих соревнований.

Благодаря поддержке, которую Вы оказываете шахматам и шахматистам, наши гроссмейстеры одерживают яркие победы в важных соревнованиях, а проведение крупных шахматных турниров в Азербайджане уже вошло в традицию.

Я очень счастлив, что порадовал Вас и народ Азербайджана».