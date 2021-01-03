Умер заразившийся коронавирусом глава МЧС Крыма
Глава МЧС Крыма Сергей Шахов умер в понедельник, 4 января, в госпитале для зараженных коронавирусом, передает «Интерфакс».
«Да, буквально полчаса как поступила такая информация. В ковидном госпитале он скончался», — сообщили в пресс-службе министерства.
Сергею Шахову было 65 лет. Он возглавлял спасательное ведомство Крыма с 2011 года.
В Крыму с середины марта действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, пожилым людям рекомендовали оставаться дома.