Одобрено появление в мире нового автогиганта

Акционеры итало-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французского автопроизводителя PSA Group (владелец Peugeot, Citroen) в понедельник, 4 января, одобрили слияние компаний. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Согласие акционеров, по сути, — последний шаг перед завершением слияния и появлением новой компании. Она получит название Stellantis, станет четвертым по величине автогигантом в мире и ежегодно сможет производить 8,7 миллиона автомобилей. Объединение позволит компаниям ежегодно экономить 5 миллиардов евро — больше, чем 3,7 миллиарда, о которых говорили в конце 2019-го.

Руководить новой компанией будет генеральный директор PSA Group Карлос Таварес. Он также будет иметь решающий голос в 11-местном совете директоров, пишет агентство.

AP также отмечает, что непосредственно для завершения слияния должны быть выпущены акции новой компании. Они будут торговаться на биржах в Милане, Нью-Йорке и Париже. После объявления об одобрении сделки акционерами бумаги FCA и PSA выросли в цене.