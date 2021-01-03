Поздним вечером к общежитию шахтеров в небольшом городке Мах, неподалеку от Кветты, подъехала группа вооруженных людей. Ворвавшись в помещение, они отобрали из более чем сотни испуганных людей одиннадцать – все хазарейцы, все шииты – и увезли их неподалеку в горы.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за гибель 11 шахтеров в пакистанской провинции Белуджистан. Они были похищены боевиками и зверски убиты возле угольной шахты в субботу, 2 января.

Затем, связав всех одним тросом, открыли огонь, стараясь одних убить, других ранить, но не смертельно. После чего исчезли. Когда к месту трагедии прибыли полиция и спасатели, шесть человек были мертвы. Пятеро – скончались по дороге в больницу.

Громом среди ясного неба прозвучало сделанное через несколько часов заявление о том, что ответственность за этот «трусливый бесчеловечный акт терроризма», по определению премьер-министра Пакистана Имрана Хана акт, взяла на себя группировка «Исламское государство» - то самое ИГИЛ.

Удивляться есть чему, а там, где удивление, там обязательно и сомнения. Причем вполне обоснованные. Пакистанский Белуджистан всегда был вотчиной местных сепаратистов из различных группировок вроде «Фронта освобождения Белуджистана», которые в определенном смысле и регулировали границы напряженности в отношениях местных суннитов и шиитов.

А при необходимости – делали физические внушения экстремистским религиозным группировкам, вплоть до их полного уничтожения. И не в силу какой-то своей особой толерантности. Просто потому, что пакистанский Белуджистан, этот «конец географии», где время остановилось, крайне скуден на ресурсы.

Проще говоря, содержать одновременно на одной территории находящиеся на нелегальном положении группировки сепаратистов и религиозных экстремистов он попросту не в состоянии. Сепаратизм здесь возник раньше, понемногу подобрал под себя криминальные источники дохода, обложил поборами местные общины, плотно сел на финансирование индийской разведки, которое после того, как Белуджистан стал центром Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК) ценой в 62 миллиарда долларов, стремительно возросло.

И не просто возросло, но и определило специализацию местных террористических групп – индивидуальный террор против командированных сюда специалистов, работающих в рамках КПЭК, насильственные действия в отношении приезжающих на местные стройки сезонных рабочих, точечные атаки на представителей армии и сил правопорядка.

Ничего, словом, сверхъестественного, все вполне себе в рамках ситуации, когда одной державе не нравятся проекты другой, проходящие по территории третьей, а местных прокси, готовых это «не нравится» облечь в конкретную форму террора, саботажа и диверсий – хоть отбавляй.

На этом фоне организоваться «альтернативно мыслящей» террористической группировке достаточно сложно, а уж выжить – и вовсе проблема. Местная партия «Рах-и-Хак» и её военизированное крыло, организация «Лашкар-и-Джангви» (LeJ) попробовали, даже организовали серию атак на местную шиитскую хазарейскую общину – но ответ конкурентам со стороны белуджских сепаратистов был столь стремительным и эффективным, что об этих организациях год никто в Белуджистане ничего не слышал.