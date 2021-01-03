В Болгарии рассказали о побочных эффектах вакцины Pfizer

Четыре случая появления побочных эффектов после вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech, сообщил директор Агентства по лекарственным средствам Богдан Кирилов. Его слова приводит Болгарское национальное радио.

«Они (побочные эффекты) выражаются в боли, головокружении в течение примерно 15 минут, болезненности в месте укола и повышении температуры в течение нескольких часов, которые затем прошли», – рассказал Кирилов.

Вакцинация от коронавируса в Болгарии проводится вакциной Pfizer и BioNTech. По словам Кирилова, на данный момент в стране было сделано почти 5 тысяч прививок.