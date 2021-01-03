Трамп пообещал представить истинные итоги выборов

Президент Трамп пообещал представить "истинные" итоги прошедших президентских выборов, об этом он написал в Twitter в понедельник.

"Как можно сертифицировать выборы, когда сертифицированные цифры неверны и это можно проверить? Сегодня в моей речи, а особенно 6 января, вы узнаете истинные цифры", - написал действующий президент. Он также заявил, что "у республиканцев есть плюсы и минусы, но одно определенно точно - они никогда не забывают!".

Вечером в понедельник Трамп проведет митинг в Джорджии, где 5 января пройдет второй тур выборов в сенат. Формальным поводом для поездки Трампа и участия в "победном митинге в Дэлтоне", как обозначил его Белый дом, является поддержка кандидатов-республиканцев.