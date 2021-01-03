Экс-глава военной разведки Турции: «Не думаю, что карабахский конфликт снова перерастет в большую войну»

"Не думаю, что карабахский конфликт снова перерастет в большую войну. Этого не допустят Россия и Иран". Об этом в интервью российскому изданию "ПолитЭксперт" заявил экс-глава военной разведки Турции Исмаил Хаккы Пекин.

Исмаил Хаккы Пекин допустил возможность каких-то стычек, но масштабных провокаций не ожидает: миротворцы будут следить за соблюдением прекращения огня.

"Наблюдатели там — российские миротворцы. У России и Турции уже есть большой опыт совместной работы в Сирии. Думаю, они должны решить и этот вопрос без каких-либо конфликтов", — считает он.

По его словам, Запад пытается использовать Армению против России.

"На Южном Кавказе уже давно есть угроза, направленная на Россию. Запад пытается включить в НАТО Армению, Азербайджан и Грузию. Россия, разумеется, против. Но премьер-министр Армении Никол Пашинян движется в сторону Запада, и США с Францией хотят использовать армянскую диаспору", - сказал он.