В Турции уже свыше 20 тысяч жертв коронавируса

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 197 человек, общее число жертв заболевания достигло 21 685. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 255 607 за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 13 695 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 9 896 человек, общее число выздоровевших достигло 2 146 430.