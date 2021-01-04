Джонсон готовит экстренное обращение о тотальном локдауне

Экстренное обращение к народу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится в понедельник вечером, ожидается, что он объявит о тотальном локдауне в стране, сообщает The Sun.

"Премьер-министр уверен, что теперь необходимо предпринять жесткие шаги, чтобы остановить рост числа заболевших COVID-19, защитить государственную службу здравоохранения и спасти жизни. Он заявит о них сегодня вечером", – приводит издание слова источника.

По данным телеканала Sky News британские власти намерены впервые за все время пандемии в стране поднять уровень угрозы до пятого. Это означает наличие серьезного риска перегрузки медицинских служб и всей системы здравоохранения страны.