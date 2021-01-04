Арабский мир снимает блокаду с Катара

Соглашение между Катаром, Саудовской Аравией и другими странами о нормализации связей будет подписано во вторник, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По его словам, к соглашению присоединятся ОАЭ, Бахрейн и Египет, которые снимут блокаду с Катара, а тот, в свою очередь, откажется от соответствующих исков против этих стран.

Представитель администрации добавил, что старший советник и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер помогал заключить соглашение и будет присутствовать на его подписании.