Известная латвийская шахматистка идет в руководство мировых шахмат

Ее новый пост — заместителем исполнительного директора и заместителем председателя правления FIDE. Эта организация, как написала Дана в своем facebook, объединяет 190 государств, федераций и десятки миллионов спортсменов по всему миру. Это делает организацию влиятельнейшей во всем мире.

Знаменитая шахматистка, гроссмейстер Дана Рейзниеце-Озола, бывшая не один год министром экономики, министром финансов, а также депутатом парламента Латвии, решила сложить свои полномочия народного избранника. Мотивация — карьера в международной федерации шахмат FIDE.

«Предложенное мне — является очень высокой оценкой не только мне лично, но и Латвии и шахматистов нашей страны», - пишет она.

«Должность исполнительного директора - одна из самых высоких, которые когда-либо были в международных организациях. Это замечательная возможность нести имя спорта Латвии в мире.

Я приняла решение сложить полномочия депутата парламента Латвии, чтобы могла посвятить FIDE все свои силы и энергию.

Многие из вас знают, что я привыкла посвящать большое внимание тому, за что взялась, чтобы это было со смыслом и принесло удовлетворение.

Я убеждена, что мне удастся внести свой вклад в дальнейшее развитие FIDE.

В будущем я рассматриваю шахматную федерацию как профессиональную институцию спортсменов и высокого уровня соревнований и организаторов, но и как социально ответственную организацию, которая как королевский вид спорта активно поддерживает образование детей, менее защищенную часть интегрированных детей и поддерживает права женщин.

Мои последние профессиональные 10 лет были связаны с политикой», напомнила экс-политик. Далее Дана Рейзниеце-Озола поблагодарила всех, кто ее поддерживал в эти годы.

Она в заключение сказала, что ее обязанностей в FIDE будет много, но ее радует, что они не потребуют от нее уехать из Латвии.