Жители села Шурнух в приграничной Сюникской области (Зангезур) Армении сжигают свои дома, чтобы не возвращать их Азербайджану. Об этом пишет издание «Новости Армения» со ссылкой на жителя села Арарата Агабекяна.

Ранее сообщалось, что азербайджанские военные заняли часть этого села. Отметим, что эти территории находятся за пределами бывших границ Армянской ССР на территории Губадлинского района Азербайджана. То есть Азербайджан восстанавливает контроль над своей суверенной территорией.

Отметим, что это не первый случай, когда армяне сжигают дома перед возвращением территорий Азербайджану. Ранее весь мир облетели кадры варварского уничтожения армянами домов и лесов в Кельбаджарском и Лачинском районах в Нагорном Карабахе.