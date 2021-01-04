В Азербайджане изменены тарифы и цены на ряд товаров и услуг

Сегодня состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана. Как сообщает пресс-служба Тарифного совета, на заседании были рассмотрены обращения соответствующих ведомств и приняты соответствующие решения.

На заседании розничная цена бензина АИ-92 была установлена в размере 1 манат за литр, а розничная цена дизельного топлива - 0,8 маната за литр.

Ранее haqqin.az писал о повышении цен на бензин в мире. В частности сообщалось, что новый год в Германии обернулся резким ростом цен на бензин и дизель, литр топлива подорожал примерно на 11 центов.

Кроме того, цены на бензин в последние месяцы имеют склонность к росту и в соседних с Азербайджаном странах - Грузии, Турции, Армении.

Эксперты отмечают, что таким образом пострадавшие от пандемии страны пытаются восполнить бюджет, чтобы суметь выполнить свои социальные обязательства и инвестиционные планы. Ожидается, что рост цен на топливо продолжится и во второй половине 2021 года, в том числе из-за ожидаемого восстановления экономики на фоне отступления пандемии.