Безобидный недуг оказался признаком рака

Немецкий дерматолог Яэль Адлер заявила, что безобидные изменения на коже могут оказаться признаком опасных заболеваний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание FOCUS.

Специалист пояснила, что различные кожные симптомы могут говорить о наличии серьезных недугов. Так, покраснение и раздражение могут быть следствием заболеваний внутренних органов. Экзема может говорить о проблемах с желудком или кишечником. «Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак», — сказала Адлер.

Также врач заявила, что необходимо внимательно относиться к зуду, поскольку это явление может появиться без видимой причины. При этом в случае любых изменений врач посоветовала обращаться к медикам и обследоваться.