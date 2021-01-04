Мексика предложила убежище Ассанжу

Мексиканские власти предложили политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу после того, как британский суд отказал в его экстрадиции в США.

«Я собираюсь попросить министра иностранных дел провести соответствующие процедуры, чтобы потребовать от правительства Великобритании освободить господина Ассанжа и чтобы Мексика предоставила ему политическое убежище»,— заявил журналистам президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор (цитата по AFP).

Он сказал, что Мексика проследит, «чтобы тот, кто получает убежище, не вмешивался в политические дела какой-либо страны». Ранее Мексика предлагала политическое убежище таким видным международным деятелям, как бывший президент Боливии Эво Моралес.