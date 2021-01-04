Названы главные мировые риски 2021 года

На первом месте стоит «разделенная Америка» — ситуация, когда примерно половина населения США будет считать нелегитимным каждого нового лидера страны. Как считают эксперты, такая обстановка сложится с приходом к власти избранного президента Джо Байдена.

Консалтинговая компания Eurasia Group представила рейтинг, в котором есть десятки мировых рисков в наступившем 2021 году, пишет РБК.

На втором месте рейтинга находится затяжная пандемия COVID-19. На фоне вакцинации от коронавируса произойдет еще более разделение общества на богатых и бедных. Как считают аналитики, это приведет к общественным беспорядкам во многих странах. Также последствиям пандемии станут сокращения рабочих, потеря доверия к власти, долговые кризисы у развивающихся стран.

Третьим по значимости риском является борьба против изменения климата, которая приведет к международной конкуренции.

Также в список мировых рисков вошли рост напряженности между США и Китаем, трудности с передачей данных в международном формате, возможность глобального конфликта в цифровом пространстве, проблемы экономики Турции, которые могут привести к политическим последствиям.

Кроме того, аналитики опасаются спада экономик стран Ближнего Востока из-за низкой цены на нефть, уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборов в некоторых странах.