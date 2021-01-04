Евгений Бай, автор haqqin.az 01:17

«Джорджия в моей голове», - пел когда-то один из самых известных американских исполнителей Рэй Чарльз. Но сейчас небольшой американский штат на юге Америки - Джорджия с населением 10.6 миллионов человек в головах всех граждан США. Дополнительные выборы в сенат, которые будут проходить там 5 января, играют едва ли не меньшую роль, чем президентские выборы в ноябре. Они в состоянии радикальным образом изменить политический ландшафт страны на долгие годы.

Дело в том, что в американском сенате сейчас сложилась редкая в истории Америки расстановка сил. Республиканцы имеют в верхней палате конгресса минимальное большинство - 50 голосов. У демократов 48 голосов. Но в Джорджии пройдут выборы за два вакантных места. И, если демократы их завоюют, у них будет большинство, потому, что еще один голос им даст избранный вице-президент страны Камала Харрис, которая по конституции является председателем сената.

И тогда, учитывая, что в палате представителей большинство также у демократов, избранный президент Джо Байден сможет проводить внутреннюю и внешнюю политику по своему усмотрению. Что это будет означать для мира - вопрос открытый. Однако для страны это будет означать стабильность. Большинство в сенате не станет отклонять назначенцев президента - членов правительства, судей и послов. Страна избавится от так называемых шатдаунов, когда на дни или недели из-за неспособности двух ветвей власти договориться по бюджету закрываются ключевые министерства и страна оказывается парализованной. Наконец, президент сможет проводить свою повестку по таким важнейшим вопросам, как внедрение «зеленых» источников энергии, охрана окружающей среды, борьба с климатическими изменениями, здравоохранение, введение минимальной заработной платы и многим другим. Эксперты еще до выборов говорили, что в глубоко разделенной стране победа Байдена на президентских выборах будет пирровой. Но вернемся к Джорджии. Там до сего времени кандидаты в сенат от демократов - Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок и их соперники-республиканцы Дэвид Пердью и Келли Леффлер шли, что называется, ноздря в ноздрю. Но в последнюю неделю демократы стали по опросам общественного мнения резко вырываться вперед. Полстеры говорят, что важными факторами стала мобилизация афроамериканского населения штата и выходцев из Азии в пользу демократов, а также ставка последних на досрочное голосование по почте, которое два месяца назад обеспечило победу Байдену. Но есть и еще один фактор. Это деструктивная деятельность Дональда Трампа, который своими руками забивает гвозди в политический гроб республиканской партии. Как уже неоднократно сообщалось, Трамп не признает результатов выборов, считает прошедшее голосование мошенническим. Президент уверяет, что он победил и в Джорджии. По требованию его юристов в штате произошло несколько пересчетов голосов, в том числе ручной, который длился несколько дней. В результате было зафиксировано, что Байден набрал на 11.779 голосов больше, чем Трамп.

Однако последний не успокаивается. Он уже провозгласил и предстоящий подсчет на выборах в сенат мошенническим, чем лишил всякой мотивации многих сторонников республиканцев являться на избирательные участки. Понимает ли Трамп, что он делает? Адекватен ли он? Вопросы риторические. Это человек всегда был таким, и, как пишет в своей книге его племянница Мэри Трамп, он просто не способен пережить поражение от другого human being. Но сейчас от президента пошла такая пена, что стратеги республиканцев просто хватаются за голову. В минувшую субботу он вытворил нечто невообразимое, что, в конечном счете, может обернуться против него уголовным делом. Как сообщила газета Washington Post, Трамп позвонил госсекретарю штата Джорджия республиканцу Бреду Раффенспергеру и потребовал он него найти необходимое число голосов, чтобы провозгласить его, а не Байдена победу в штате. «Все, что я хочу сделать, это вот что. Я просто хочу найти 11 780 голосов... Потому что мы выиграли в этом штате», — заявил Трамп. Разговор длился не меньше часа. Трамп был настроен исключительно агрессивно, называл местного чиновника «мальчишкой» и угрожал ему судебным преследованием, если тот не послушается его. Раффенспергер отказался это делать и несколько раз заявил во время разговора, что Трамп и его сторонники предоставляют ложную информацию о фальсификации на выборах. Госсекретарь записал всю беседу на диктофон, но сказал, что не опубликует транскрипт, если президент не будет настаивать на своем и не станет его оскорблять. Долго ждать не пришлось. Уже на следующий день, в воскресенье Трамп подверг госсекретаря уничижительной критике в своем твиттере и полная запись беседы стала достоянием общественности.