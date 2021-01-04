Впервые с 2017 года эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в саммите лидеров арабских стран Персидского залива, который пройдет в саудовской провинции Эль-Улаа во вторник, чтобы завершить более чем трехлетний конфликт с соседними странами. Об этом сообщила канцелярия эмира в Twitter в понедельник вечером.

"Эмир Катара возглавит катарскую делегацию для участия в 41-й встрече в верхах высшего совета Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которая пройдет во вторник в провинции Эль-Улаа в братской Саудовской Аравии", - говорится в сообщении канцелярии.