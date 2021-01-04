Фархад Мамедов, отдел информации 02:58

Судя по высказываниям отдельных политиков разгромленной Азербайджаном в ходе 44-дневной Отечественной войны Армении, в особенности же бывших руководителей сепаратистского режима в Карабахе, сумевшего временно сохранить свое присутствие в некоторой районах нагорной части Карабаха, в поверженной стране вынашиваются реваншистские планы. Армянская оппозиция, объединившаяся вокруг бывшего министра обороны и одного из создателей печально известного комитета «Карабах» Вазгена Манукяна, собирается прийти к власти именно на волне призывов к реваншу. Подобные лозунги звучат и в рядах сепаратистов в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих последних выступлениях, отмечая наличие некоторых сил в Армении и Нагорном Карабахе, задумывающихся о реванше, жестко предупредил их: «Если армянский фашизм вновь предпримет попытку поднять голову, мы нанесем по ним такие сокрушительные удары, что они забудут свои имена!». На самом деле ни в одном здоровом обществе не станут помышлять о реванше после столь сокрушительного поражения и спасения в самый последний момент. После прекращения боевых действия в Карабахе и подписания 10 октября трёхстороннего заявления руководство Армении и представители сепаратистов признали, что если бы не был подписан акт о капитуляции, азербайджанская армия неминуемо освободила бы Ханкенди, взяла в окружение 20-25-тысячную армянскую армию в направлении Агдама и Агдере и уничтожила бы ее в течение двух-трех дней. Но националистический сегмент армянского общества неизлечимой болен, и ее последствия проявились сразу после сокрушительного поражения. В стране, которая потеряла большую часть своей армии, а также в рядах сепаратистов стали раздаваться призывы к реваншу. Как известно, сразу после поражения в войне режим объявленного предателем Пашиняна значительно утратил свои позиции, а лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян и вовсе заявил, что подаст в отставку. На этом фоне один из армянских полевых командиров самозваный генерал Виталий Баласанян был назначен руководителем так называемого «совета безопасности» карабахских сепаратистов. Баласанян недавно посетил Армению, где в ходе интервью местным телеканалам заговорил о планах создать новую армию в Нагорном Карабахе. Об этом уже писал haqqin.az. В частности, он заявил о создании пограничных войск. Баласанян также заявил, что все вооруженные отряды будут подчиняться непосредственно «совету безопасности», а значит лично Баласаняну. Вслед за этим партия Баласаняна обвинила Араика Арутюняна в нарушении соглашения «о правительстве национального единения» и призвала подать в отставку. Иными словам, сторонник Роберта Кочаряна Виталий Баласанян планирует захватить власть на подконтрольных армянам территориях в Нагорном Карабахе и построитель там новый режим военной хунты.

Араик Арутюнян ожесточенно сопротивляется этому и пытается сохранить под контролем остатки вооруженных армянских отрядов. «У нас должна быть качественно новая армия. При строительстве этой армии должны быть учтены уроки войны и опыт ведущих стран мира», - заявил Арутюнян. Однако ни Араик Арутюняна, ни Виталий Баласанян не раскрыли источник миллиардов долларов, которые необходимы на построение новой армии. Кроме того, разве Азербайджан будет спокойно наблюдать за попытками создания новой армии на своих территориях? Достаточно вспомнить вышеприведенную цитату Ильхама Алиева. Как известно, при принятии 10 ноября трехстороннего заявления регулярные соединения противника оставались лишь в направлении Агдам - Ходжавенд. Оборону в направлении Агдере в основном держали отряды добровольцев. После возвращения Азербайджану контроля над Агдамским районом 20 ноября эти силы (примерно 10-15 тысяч человек) отступили и заняли позиции в направлении Аскеран - Ходжалы. Частично они сохранились и вокруг города Ходжавенд. При этом у оставшейся части живой силы практически отсутствует военная техника. После капитуляции Армении генерал-самозванец Самвел Бабаян признался, что к 9 ноября у них оставалось всего несколько пушек, две установки «Град» и несколько единиц неисправной военной техники, а склады с боеприпасами были уничтожены. Армянские вооруженные силы, сконцентрированные в направлении Аскеран – Ходжалы, де-юре являются террористическими формированиями, и Азербайджан их таковыми и считает. А теперь реваншистские круги в Армении вознамерились превратить эти террористические формирования в «современную армию». Насколько реальны подобные планы и каковы их перспективы?