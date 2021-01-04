Трамп предрек приход коммунизма при победе демократов

Если к власти в США придут демократы, это станет «началом коммунизма» для Соединенных Штатов, заявил президент страны Дональд Трамп на митинге в Джорджии.

Трамп, выступая в поддержку переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, заявил, что от решения избирателей «зависит страна».

«Весь мир смотрит, – сказал он. – Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны», добавив, что «радикальные демократы хотят забрать места в Сенате», но республиканцы намерены «сражаться».

Трамп продолжил настаивать, что «с большим отрывом» победил на президентских выборах. Как подчеркнул Трамп, он прибыл в Джорджию, чтобы «демократы не украли голоса». Он призвал избирателей «не позволить демократам украсть Белый дом», передает ТАСС.