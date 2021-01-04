В Армении подтвердили гибель 3360 военных в Карабахе

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил новые данные о военных потерях в ходе войны в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.

В своем Facebook министр, в частности, написал, что с начала войны по настоящее время сотрудники службы судебно-медицинской экспертизы провели исследование тел или останков 3360 погибших военнослужащих. Проведено также более 2500 судебно-генетических экспертиз.

По словам Торосяна, правительство Армении еще в 2018 году закупило пока что единственный используемый в стране генетический анализатор. С его помощью удалось идентифицировать тела 461 погибшего.