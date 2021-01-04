Землетрясение на Каспии

В Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.

Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано в 08:12. Очаг подземных толчков залегал на глубине 62 км. 