США перебросили в Румынию ударные беспилотники

Разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper и примерно 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий, сообщает командование ВВС США в Европе и Африке.

"Военно-воздушные силы США разместили воздушные аппараты MQ-9 Reaper и около 90 служащих ВВС на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий, Румыния, для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО", - говорится в сообщении, размещенном на сайте командования.

Беспилотники и военные размещаются на "длительное" время, но не указывается, на какое именно.

По словам генерала Джеффри Харригиана, командующего ВВС США в Европе и Африке, размещение беспилотников в этом стратегическом месте "обнадеживает союзников и партнеров", но также и "дает понять противникам", что может быть дан "ответ на любую возникающую угрозу".

Военные указали, что размещение беспилотников и военных согласовано с властями Румынии, говорит о "приверженности" США безопасности и стабильности в Европе и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО "и другими европейскими партнерами".

MQ-9 Reaper производит американская компания General Atomics. Такой беспилотник оборудован турбовинтовым двигателем, его скорость - более 400 километров в час. Потолок высоты составляет 13 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета – 24 часа.