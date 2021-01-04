В Иране заявили, что готовы к любым сценариям США

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде раскритиковал решение США оставить авианосец USS Nimitz на Ближнем Востоке, сообщает IRNA.

«Решение о выводе военных судов – это их (США) забота. Иран готов к любым возможным сценариям. Ответ последует вне всяких сомнений», - приводит Anadolu словаа Хатибзаде.

Представитель МИД Ирана сообщил, что официальный Тегеран направил четкое и ясное послание США посредством швейцарских дипломатических каналов. «Также мы передали послания странам региона. Вашингтон несет ответственность за последствия любой авантюры. В случае, если они предпримут какие-либо шаги, Иран ответит открыто и без колебаний», - подчеркнул иранский дипломат

Ранее и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер сообщил, что США оставят авианосец USS Nimitz на Ближнем Востоке. Миллер дал указание экипажу USS Nimitz приостановить передислокацию из-за угроз иранского руководства в адрес президента Дональда Трампа и других официальных лиц США.