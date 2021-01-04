Французский банк UBAF (Union de Banques Arabes et Franaises) договорился с Минфином США о выплате $8,57 млн за допущенные нарушения американских санкций по Сирии. Американское министерство утверждает, что UBAF обрабатывал платежи, совершенные находящимися под санкциями сирийскими финансовыми учреждениями.

Нарушения, о которых идет речь, были допущены в период с августа 2011 года по апрель 2013 года. За это время UBAF провел 127 транзакций на общую сумму $2,07 млрд. В эту сумму вошли, в частности, обработанные банком 114 внутренних переводов от сирийских организаций на $1,2 млрд, сообщает Коммерсант.

«Большинство очевидных нарушений связаны с обработкой банком внутренних переводов от сирийских организаций, после чего банком были проведены соответствующие переводы денежных средств через финансовую систему США»,— говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США).