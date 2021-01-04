Евро будет лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 году, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы. Так считает российский эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», – цитирует РИА Новости Зельцера.

Эксперт отметил, что среди резервных валют, помимо евро, среднесрочным потенциалом для этой цели также обладают юань и иена. Также интерес могут представлять валюты стран БРИКС, особенно южноафриканский ранд и индийская рупия.