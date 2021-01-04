В Ширване пожилой мужчина ударил ножом 27-летнюю девушку
4 января в правоохранительные органы Ширвана поступила информация о том, что жительница города Мамедли Айшан Хафиз гызы (1993 г.р.) получила ножевые ранения в своем доме.
Как сообщили haqqın.az в правоохранительных органах Ширвана, сотрудники осмотрели место происшествия, установили, что пострадавшую ударил ножом Нагиев Миргусейн Балага оглу (1957 г.р.).
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1. Нагиев задержан, ведется следствие.