Нефть дешевеет на опасениях локдаунов

Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник в связи с тревогами по поводу ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени во вторник составляет $50,97 за баррель, что на $0,12 (0,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,71 (1,4%) - до $51,9 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,55 за баррель, что на $0,07 (0,15%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы снизились в цене на $0,9 (1,9%) - до $47,62 за баррель.