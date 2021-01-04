В Гяндже полиция накрыла работающее кафе
Сотрудники Гянджинского ГУП на территории Низаминского района обнаружили кафе, действовавшее вопреки требованиям карантинного режима.
Как сообщили haqqın.az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, владелец объекта Эльшад Ибрагимов и находившиеся там 7 посетителей были задержаны и доставлены в отделение полиции Низаминского района г. Гянджа.
В их отношении были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, каждый из них был оштрафован.