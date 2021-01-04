В Баку пропала 12-летняя Ляман Шахбазова, проживающая на территории Низаминского района столицы.

Как сообщили в пресс-службе МВД, девочка 4 января 2021 года под предлогом похода в магазин вышла из дома своей бабушки, которая проживает в поселке Забрат Сабунчинского района, и не вернулась. На тот момент Л.Шахбазова была одета в темно-синие джинсовые брюки, черные кроссовки и розовую куртку.

Всем, кто видел Ляман Шахбазову или располагает информацией о ней, просьба сообщить в колл-центр МВД «102», а также в Управление полиции Сабунчинского района по телефонам (012) 425-02-02 и (055) 305-10-10.