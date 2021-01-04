Российский профессор: Коронавирус со временем станет менее тяжелым

Коронавирус со временем будет проходить в более легкой форме, сообщил РИА Новости врач-инфекционист профессор Николай Малышев.

По его словам, для того чтобы распространение коронавируса уменьшилось, требуется вакцинация. Но он совсем не исчезнет, и будет как с гриппом в 2009 году: когда сначала было жестко, заболеваемость большая и тяжесть была, а потом он стал как обычное респираторное заболевание.

"Так или иначе нам с ним придется жить все оставшееся время. Долго, но не в том качестве, как сейчас. Дальше он менее тяжелый", - рассказал Малышев.