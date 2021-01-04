В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передают местные СМИ, инцидент зафиксирован в Хатаинском районе.

Водитель автомобиля Lexus, передвигаясь на высокой скорости, не справился с управлением, врезался сначала в разделительный бордюр, а затем в фонарный столб.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госслужбы пожарной охраны МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

В результате инцидента пострадали два человека. Одному из них была оказана помощь на месте, водителя же с тяжелыми травмами госпитализировали в городскую клиническую больницу №3.

По данному факту ведется расследование.