Ковид-больной задержан при попытке въезда в Хачмаз

В ходе проверки, проведенной сотрудниками Хачмазского районного отдела полиции, выявлен активный больной коронавирусной инфекцией, пытавшийся проникнуть на территорию города через карантинный пост.

Как сообщили haqqin.az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, при попытке въезда в Хачмазский район сотрудниками полиции был задержан житель Шабранского района Айдын Мамедов, покинувший место жительства в нарушение правил самоизоляции.

Сотрудники полиции незамедлительно задержали А.Мамедова, с соблюдением медицинских процедур он был размещен в больницу для лечения больных коронавирусом.

По факту в Хачмазском РОП проводится расследование.