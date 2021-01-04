В Грузии резкий рост выявленных случаев COVID-19

В Грузии за последние сутки выявлено 2 316 случаев заражения коронавирусом (накануне - 594), скончались 18 человек (всего - 2 646).

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 232 079 случаев заражения. За последние 24 часа выздоровели 382 человека, с начала пандемии - 222 787 пациентов.

Отметим, что вчера заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе заявил, что так называемый британский штамм коронавируса подтвердился и в Грузии. Зараженный — пациент старше 50 лет, чувствует себя хорошо и находится в изоляции.