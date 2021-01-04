Экс-глава колонии «Белый лебедь» Саркисян покончил с собой после ДТП

В Перми полиция проводит проверку после обнаружения в автомобиле Toyota Land Cruiser тела мужчины с огнестрельным ранением головы. По данным источников ТАСС и РИА Новости, погибший — экс-глава колонии «Белый лебедь» Ашот Саркисян.

«По предварительной информации, двигаясь по второстепенной дороге на неравнозначном перекрестке, Toyota Land Cruiser 200 допустил столкновение с автомобилем Ford Focus. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В результате аварии, уточнили в полиции, пострадала пассажирка Ford, ей было назначено амбулаторное лечение. После случившегося, как пишет Life, Саркисян покончил жизнь самоубийством. Проводится проверка.

Мужская колония «Белый лебедь» была основана 1938 году в городе Соликамск. С 1999 года в колонии содержатся осужденные на пожизненное заключение.

