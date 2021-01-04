Мемуары Байдена решили издать в России

Мемуары избранного президента США Джо Байдена «Сдержать обещания: в жизни и политике» впервые появятся в России в апреле 2021 года, сообщили в российском издательстве «Эксмо».

Мемуары впервые были опубликованы в 2007 году, когда Байден был сенатором, в них он рассказывает о семье, президентских выборах, работе на посту вице-президента и других вещах. Книга его жены Джилл Байден «Куда проникает свет: построение семьи, открытие себя» появится на книжных прилавках в мае 2021 года, передает РИА Новости.

Также к изданию в России в марте готовятся мемуары вице-президента США Камалы Харрис «Истины, которым мы следуем: американский путь», где описаны события ее жизни на посту генерального прокурора Калифорнии, борьба с администрацией Дональда Трампа и многое другое.