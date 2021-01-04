Свыше $820 миллионов: американские лотереи производят бешеный фурор. Как участвовать из Азербайджана

Вы не поверите, но в Америке у некоторых киосков, продающих лотерейные билеты Mega Millions и Powerball, уже выстраиваются длинные очереди из желающих сорвать куш с началом 2021 года. Как сообщают некоторые авторитетные издания, жители штата Невады, где лотерейные билеты не продаются, массово прорываются к границе с Калифорнией, чтобы купить заветные билеты.

«Это же американская мечта, чувак. Каждый хочет выиграть, так? Мне бы тоже не помешало», - сообщил Гомер Сполдинг из Индианаполиса, стоя в очереди за своим билетом лотереи Mega Millions.

И Mega Millions, и Powerball предлагают два самых больших джекпота в мире на общую сумму свыше 820 миллионов долларов. Поясним, что для участия необязательно жить в США или быть гражданином США.

Джекпоты американских лотерей редко превышают сумму в 400 миллионов долларов – как правило, кто-то выигрывает их намного раньше, это связано с высоким спросом на билеты.

Джекпоты Mega Millions и Powerball не обнулялись с сентября 2020 года, и шансы, что один из них, или оба будут выиграны уже на этой неделе, очень высоки. Вы можете попытаться выиграть джекпот Mega Millions в размере 432 миллионов долларов США и Powerball в размере 410 миллионов долларов США, как и тысячи азербайджанцев, которые приобретают официальные билеты онлайн на TheLotter.

Если вам посчастливилось выиграть такой джекпот, было бы разумно проконсультироваться с профессиональными финансовыми и налоговыми консультантами, прежде чем тратить свой выигрыш. А если вам интересно, как вы могли выиграть такое состояние, не покидая территории Азербайджана, вы будете удивлены, узнав, что вы можете купить официальные лотерейные билеты США онлайн на TheLotter.

Билеты доступны на TheLotter и должны быть заказаны не позднее, чем за 2 часа до закрытия тиража, чтобы гарантировать покупку подлинного билета в официальной точке продажи.