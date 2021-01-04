Ильхам Алиев объявил 2021 год Годом Низами
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2021 года в Азербайджане Годом Низами Гянджеви. Об этом сообщил официальный сайт главы государства.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2021 года в Азербайджане Годом Низами Гянджеви. Об этом сообщил официальный сайт главы государства.
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